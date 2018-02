Cresce apoio por independência da Catalunha, diz pesquisa

A maioria dos catalães votariam a favor da independência da Espanha se um referendo fosse realizado sobre o assunto, de acordo com uma pesquisa publicada nesta sexta-feira mostrando mais apoio ao separatismo do que outras sondagens.

A pesquisa, cujos patrocinadores disseram ser mais abrangente que as anteriores, vem no momento em que ativistas pró-independência aumentaram a campanha para um referendo de independência na rica região do nordeste da Espanha.

Com as eleições regionais marcadas para a segunda metade deste ano, um aumento do nacionalismo catalão seria uma dor-de-cabeça para o primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, que luta para convencer os mercados de dívida de que o país pode colocar suas finanças em ordem.

De acordo com a pesquisa, conduzida para a Universidade Aberta da Catalunha pela empresa privada DYM, ouvindo com 1.883 espanhóis catalães e 2.614 espanhóis não-catalães no final do ano passado, 50,4% das pessoas da região votariam a favor da independência se houvesse oportunidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

18% disseram que votariam contra a independência da Catalunha, que tem sua própria cultura e língua, e 25 por cento iriam se abster.

Sob a lei espanhola, a Catalunha seria proibida de organizar um referendo, mesmo se o governo autônomo da região, baseado em Barcelona, quisesse organizar um. Qualquer plano de um referendo enfrentaria forte oposição de Madri.

Ativistas pró-independência têm realizado simulações de referendo em cidades catalãs, com quantidade surpreendente de votos a favor da região deixar de fazer parte da Espanha, mas eles representam somente cerca de 30% do eleitorado. Os ativistas pretendem pressionar os partidos políticos catalães para apoiarem um referendo.

Muitos catalães ressentem o tratamento recebido durante a ditadura de Francisco Franco, entre 1939 e 1975, que proibiu o uso de sua língua em público.

(Reportagem de Jason Webb)