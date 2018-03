Cresce pressão na Turquia para ofensiva no norte do Iraque Após um ataque rebelde ter matado 17 soldados turcos, o governo da Turquia enfrenta forte pressão pública nesta segunda-feira para realizar incursões no território iraquiano, a fim de combater guerrilheiros curdos que operam no norte do país. O primeiro-ministro Tayyip Erdogan disse que concordou em dar aos Estados Unidos alguns dias antes de tomar uma decisão. Mas, em troca, ele quer que Washington dê passos "rápidos" contra os separatistas curdos. O ataque, o pior em mais de uma década cometido por rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), aconteceu quatro dias depois de o Parlamento turco ter aprovado uma moção que permite que tropas do país entrem no norte do Iraque para agir contra as guerrilhas. Ancara estima que haja 3.000 rebeldes do PKK sediados no norte iraquiano lutando por autonomia no sudeste da Turquia. As forças turcas têm até 100 mil soldados, apoiados por tanques e helicópteros de ataque, na fronteira. Os EUA, aliados da Turquia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), temem que uma ação militar do país no norte iraquiano possa desestabilizar ainda mais a região. Nesta segunda-feira, Erdogan terá uma reunião semanal de gabinete e deve discutir o aumento da violência do PKK e depois segue para Londres, para uma visita oficial.