Cronologia dos acidentes aéreos da última década na Europa Veja a cronologia dos acidentes aéreos ocorridos esta década na Europa: - 25 julho 2000.- Um avião Concorde da companhia Air France com destino a Nova York cai nas proximidades do aeroporto de Roissy, em Paris. Todos os seus 114 ocupantes morrem no desastre. - 8 outubro 2001.- O choque entre um avião com 104 passageiros da companhia escandinava SAS com um pequeno avião particular na pista do aeroporto de Linate, em Milão (Itália), mata 118 pessoas morrem. - 1º julho 2002.- Um Boeing 757 de carga da empresa DHL e um Tupolev de passageiros da companhia Bashkirian se chocam no sul da Alemanha, matando 71 pessoas, 52 delas estudantes. - 6 novembro 2002.- Vinte pessoas morrem quando um Fokker 50 da Luxair tentava aterrissar com um denso nevoeiro em Luxemburgo, em voo que saiu de Berlim. - 8 janeiro 2003.- Um avião RJ100 da Turkish Airlines se acidentou na aterrissagem após um voo entre Istambul e Diyarbakir, também na Turquia. De seus 80 ocupantes, 75 perderam a vida. - 6 de agosto de 2005.- Treze pessoas morreram, três desapareceram e 23 foram resgatadas com vida na queda de um aparelho ATR72 da companhia tunisiana Tuninter em águas da Sicília (Itália). - 14 agosto 2005.- Os 121 ocupantes de um Boeing 373 das linhas aéreas cipriotas Helios Airways morrem depois de o aparelho cair em Gramatiko, ao nordeste de Atenas, três horas após decolar do Chipre. - 19 janeiro 2006.- A queda de um aparelho Antonov An-24 mata 42 soldados eslovacos no nordeste da Hungria. Os militares retornavam de uma missão da Otan no Kosovo. - 30 novembro 2007.- Um acidente durante a aterrissagem de um avião tipo MD83 da companhia AtlasJet mata 57 pessoas em Isparta, no centro da Turquia. - 23 janeiro 2008.- Vinte militares poloneses perdem a vida na queda de um avião de transporte que tentava aterrissar na cidade de Miroslawiec (oeste da Polônia). - 23 julho 2008.- Quatro pessoas morrem na queda de um pequeno avião de turismo entre as localidades de Munster e Geschinen, na Suíça. - 17 agosto 2008.- Dois pequenos aviões se chocam no centro da Inglaterra, matando cinco pessoas. - 20 agosto 2008.- A queda de um avião MD-82 da Spanair no aeroporto de Barajas (Madri) mata 154 pessoas e deixa 18 feridos. - 25 fevereiro 2009.- Um Boeing 737 da companhia Turkish Airlines cai nas cercanias do aeroporto internacional de Schiphol, na Holanda. Dos 135 passageiros, nove morreram e 50 ficaram feridos.