'Daily Mail' retira foto do príncipe William e de sua namorada

O jornal britânico Daily Mail retirou de sua edição deste sábado, 6,e uma foto do príncipe William e da jovem Kate Middleton, após a residência oficial do príncipe Charles ter mostrado sua preocupação diante da perseguição agressiva dos fotógrafos em relação ao casal. O primogênito do príncipe de Gales e Kate sofreram na noite de quinta-feira uma perseguição agressiva, potencialmente perigosa e preocupante para eles, segundo a definição dada por um porta-voz de Clarence House. Os jovens foram fotografados pela primeira vez quando saíam juntos de novo desde que, segundo a imprensa britânica, retomaram o namoro, após a separação em abril. O Daily Mail substituiu a foto obtida com a perseguição dos paparazzi por uma imagem de William e Kate assistindo a uma partida de rugby. O Evening Standard, no entanto, publicou a foto tirada na quinta-feira, 4. Na edição de hoje, o jornal The Sun estampou a imagem dos jovens dentro de um veículo e esclarece que a foto foi tirada antes da suposta perseguição. Outro a preferir não publicar a tão polêmica foto foi o jornal The Daily Mirror. Em abril, o casal colocou fim a um namoro de quatro anos, porque a jovem - segundo a imprensa britânica - queria mais compromisso, mas o príncipe preferia se dedicar ao Exército. Aparentemente, William e Kate retomaram a relação depois que ela foi convidada para o show em homenagem à princesa Diana de Gales, mãe do príncipe, realizado em 1.º de julho no estádio de Wembley (norte de Londres).