Depois de verão chuvoso, sol anima carnaval londrino A maior festa de rua da Europa teve início no domingo, com milhares de pessoas se divertindo no Carnaval de Notting Hill, em Londres. Com apitos e cornetas, sob um céu azul, o desfile contou com fantasias e chapéus coloridos. Bandas tradicionais animaram os foliões e concorreram com músicas caribenhas e o calipso executado por espécies de trios elétricos. Os organizadores esperam atrair 2 milhões de visitantes, com a ajuda do bom tempo, depois do verão mais chuvoso já registrado na cidade. O tema do evento lembra o 200o aniversário da abolição do comércio de escravos. Mais de 300 barraquinhas vendiam pratos tradicionais caribenhos. Segundo a organização, serão consumidos 16 mil cocos e cinco toneladas de frango, além de 10 mil litros de cerveja e 25 mil garrafas de rum.