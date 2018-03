Designer Philippe Starck cria nova moeda de euro O designer francês Philippe Starck, criador de hotéis luxuosos, lâmpadas de alta tecnologia e móveis inovadores, levou seu estilo ao mundo das finanças. Ele desenhou uma nova moeda de euro para marcar a passagem da França pela Presidência rotativa da União Européia. No Museu de Moedas Francês, Starck e a ministra das Finanças, Christine Lagarde, operaram uma grande máquina para cunhar as primeiras moedas. A nova moeda de euro traz o ano de 2008 e as iniciais da república francesa, que assume a Presidência do bloco de 27 países no dia 1o de julho. Starck é famoso pelo design de interiores --ele decorou o apartamento do ex-presidente François Mitterrand-- e também por produtos como a máquina de suco Juicy Salif, que se parece com uma aranha. Ele também desenvolveu coleções populares para a varejista norte-americana Target. Serão 20 milhões de moedas novas, que entram em circulação no dia 1o de julho. (Por Brian Rohan)