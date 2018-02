Dez soldados ucranianos morreram no conflito do leste nas últimas 24 horas Dez soldados ucranianos foram mortos e 30 ficaram feridos em combates com separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia nas últimas 24 horas, informou o conselho de segurança e defesa da Ucrânia nesta sexta-feira.