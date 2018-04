Dia dos Namorados é comemorado por casais em todo o mundo

O Dia dos Namorados é comemorado no dia 14 de fevereiro na maior parte dos países. A data, que começou essencialmente com um feriado cristão, agora é celebrada no mundo todo e chega até a encontrar resistência dos que defendem os valores tradicionais e são contra a "ocidentalização". Japoneses homenageiam data com lanternas e velas em Tóquio. Foto: Reuters Diversas cidades no mundo, ativistas protestaram contra as comemorações, afirmando que a data é imoral e corrompe valores antigos das civilizações. Muçulmanos protestam queimando cartazes no Paquistão. Foto: AP No Brasil, a data é celebrada em 12 de junho. Segundo a BBC, o dia dos namorados foi instituído pelo publicitário João Dória, para o dia 12 de junho de 1950, que aproveitou e cunhou ainda o slogan "não é só com beijos que se prova o amor" para uma época do ano em que no comércio as vendas eram fracas. Mesmo de origem muçulmana, palestinos comercializam presentes nesta quinta. Foto: AP