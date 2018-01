'Dinossauro' é encontrado no meio da rua em ilha inglesa

Uma história no mínimo curiosa tem chamado atenção na Inglaterra. Uma escultura de um dinossauro foi roubada no vilarejo de Godshill, na Ilha de Wight e deixada no meio da rua. De acordo com o dono da peça, que se mostrou em choque, o 'crime' só pode ter sido feito por um grupo de bêbados.

"É preciso cinco pessoas para mover o dinossauro, então com certeza foi obra de um esforço concentrado e a bebida provavelmente está envolvida em tudo isso", disse, em entrevista ao The Telegraph, Martin Simpson, dono da loja de fósseis e pedras preciosas em que o dinossauro da espécie tricerátopo estava exposto. Após algum tempo no meio da rua, ele foi recolocado em seu local de origem por funcionários da ilha.

A situação, porém, foi bastante comentada nas redes sociais por quem presenciou o fato. "Aquele momento inestimável em que você está dirigindo para casa às 3 da manhã e a estrada está bloqueada por um dinossauro gigante", disse Chris Hollingshead em seu Facebook.