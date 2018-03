Diplomacia e pressão sobre o Irã vão continuar, diz Solana As potências ocidentais continuarão a política "de via dupla" de sanções e diplomacia contra o Irã devido ao programa nuclear do país, disse o chefe de política internacional da União Européia, Javier Solana, na quarta-feira, apesar do Irã ter ameaçado contra-atacar. Solana disse à Reuters que o Irã ainda não respondeu à oferta das potências mundiais, que ofereceram um pacote de incentivos econômicos ao país no dia 14 de junho, em troca da suspensão de enriquecimento de urânio. Solana espera que o Irã responda em breve.