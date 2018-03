Dirigente empresarial grego é sequestrado, diz polícia O presidente da Federação das Indústrias do Norte da Grécia, George Milonas, foi sequestrado na noite de segunda-feira por desconhecidos, disse a polícia grega. O caso está a cargo da unidade antiterror. "Uma testemunha viu o sr. Milonas diante da sua casa, sendo levado por três homens armados portando armas automáticas, por volta de 22h50 (horário local)", disse à Reuters um policial, que pediu anonimato. Milonas, também presidente e executivo-chefe da siderúrgica grega Alumil, teria sido jogado no banco de trás do seu próprio carro, que foi levado por um dos homens, segundo essa fonte. O carro foi achado abandonado a três quilômetros da casa, na cidade de Tessalônica (norte). A polícia suspeita que o empresário tenha sido colocado em outro veículo. Bloqueios rodoviários foram montados em vários pontos de Tessalônica e do norte da Grécia como um todo. (Reportagem de George Hatzidakis)