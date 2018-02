Dissidentes do IRA renunciam às armas na Irlanda do Norte

O Exército Irlandês de Libertação Nacional (INLA), um grupo de dissidentes do inativo Exército Republicano Irlandês (IRA), confirmou nesta segunda-feira, 8, que entregou as armas na presença da Comissão Internacional Independente de Desarme (IICD).

Em uma entrevista coletiva em Belfast, capital norte-irlandesa, Martin McMonagle, representante do Partido Socialista Republicano Irlandês (IRSP) - braço político do INLA - assegurou que o grupo trabalhará para avançar com o processo político n província britânica. "Podemos confirmar que o INLA se desarmou por meio da supervisão conjunta de um grupo formado por organizações locais, nacionais e internacionais. A acordo foi feito nos padrões mundiais", disse McMonagle.

Além da IICD, presidida pelo general canadense aposentado John de Chastelain, participaram do ato de deposição de armas líderes sindicais irlandeses e um acadêmico que colaborou com a comissão no passado. "Não pedimos desculpas pelo papel desempenhado no conflito. Cremos que as condições mudaram de tal maneira que agora há outras opções para que os revolucionários persigam seus objetivos", disse o norte-irlandês.

Em outubro, o INLA anunciou que abandonaria a luta armada para perseguir seus objetivos políticos e a unificação da ilha da Irlanda por meios exclusivamente democráticos.

Formado em 1975 por membros dissidentes do IRA que se opunham a tréguas aceitas pela organização terrorista, o INLA conseguiu notoriedade com o assassinato do conservador Airey Neave em 1979. O político era um colaborador próximo da então primeira-ministra britânica Margareth Thatcher.

A renúncia do ILNA à violência ocorre dois meses após a rendição de dois dos principais grupos paramilitares protestantes, a Força de Voluntários do Ulster (UVF) e a Associação de Defesa do Ulster (UDA). Ainda há, porém, duas facções ativas do IRA - o Autêntico e o da Continuidade.