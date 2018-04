Distúrbios em Paris deixam cerca de 60 policiais feridos O total de policiais feridos durante confrontos nos subúrbios de Paris durante a madrugada chegou a cerca de 60, informou a polícia na terça-feira, após uma segunda noite de violência. Policiais foram atingidos por pedras, bombas de gasolina e fogos de artifício que explodiram sobre suas cabeças durante horas de choques com manifestantes na área de Villiers-le-Bel e cercanias. Os distúrbios seguem-se à morte de dois jovens atropelados por uma viatura policial. Apesar dos pedidos de calma por parte das famílias das vítimas, manifestantes incendiaram uma biblioteca, um escritório e danificaram dezenas de lojas, segundo a polícia. Cinco policiais ficaram gravemente feridos -- um deles foi atingido por um projétil aparentemente disparado de um rifle de caça. A polícia prendeu cinco pessoas e respondeu com gás lacrimogêneo, balas de borracha e disparos de tinta para identificar agitadores. Em 2005, conflitos em áreas pobres e etnicamente mistas do país deixaram milhares de carros queimados. Na época, a confusão foi deflagrada depois que dois jovens foram eletrocutados quando, aparentemente, fugiam da polícia. (Por Thierry Leveque)