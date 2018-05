Dois adolescentes são baleados em carnaval de Londres

Dois adolescentes foram baleados em Londres durante o carnaval em Notting Hill na segunda-feira, na maior festa de rua da Europa. Um garoto de 14 anos foi atingido na perna e outro de 17 anos foi ferido no ombro, mas nenhum deles apresenta estado grave. Um pequeno número de pessoas sofreu ferimentos com facas quando um grupo de adolescentes tentou tumultuar os dois dias do festival anual em Londres. A violência começou na segunda-feira à tarde quando um grupo radical composto basicamente por homens chegou ao local "não para se divertir no evento, mas para lutar, cometer crimes e causar problemas", disse um porta-voz da polícia. Foram presas 206 pessoas, um pouco menos que as 214 prisões registradas no ano passado.