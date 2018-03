Dois aviões se chocam no aeroporto de Heathrow, em Londres

Dois aviões colidiram na noite de segunda-feira, 15, no aeroporto de Heathrow, em Londres, sem causar nenhuma vítima, confirmou um porta-voz do corpo de bombeiros britânico. As aeronaves, um Boeing 747 da companhia aérea britânica British Airways, e um Airbus A340 da companhia Sri Lankan Airlines, se chocaram enquanto manobravam entre as pistas a baixa velocidade, às 21h13 hora local (19h13 em Brasília). A fonte citada afirmou que não foi registrado nenhum incêndio no acidente e que nenhum dos aviões foi danificado. Um porta-voz da British Airways descreveu o fato como "um choque menor" no qual ninguém ficou ferido. A British Airways disse ainda que já foi aberta uma sindicância para detectar as causas da colisão. Uma passageira da companhia Sri Lankan Airlines disse que este avião atingiu a aeronave da British Airways na parte de trás enquanto manobrava na pista. "Nossa asa quase atingiu o que parecia a parte de trás do vôo da British Airways" disse a jornalista dinamarquesa Annasofie Flamand. "É incrível que algo assim aconteça em um aeroporto como o de Heathrow. Ainda bem que foi no chão e não no ar", colocou a jornalista.