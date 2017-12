Dois caças alemães escoltam avião coreano que perdeu comunicação por rádio

Dois caças alemães escoltaram um avião sul-coreano para o aeroporto de Stuttgart após a aeronave perder contato por rádio, na noite deste sábado, 15. O Boeing 777 da Korean Air, com 211 pessoas a bordo, havia decolado de Seul com destino a Zurique, na Suíça. De acordo com autoridades locais, a comunicação foi cortada no sudoeste da Alemanha.

Conforme procedimento padrão para este tipo de ocorrência, dois jatos interceptores foram enviados para conduzir a aeronave ao pouso, realizado em Stuttgart. Em solo, não foi detectado nenhum problema com o sistema de comunicação do avião. O aparelho, contudo, seguirá para análise até que seja descoberto o motivo da falha.

A polícia de Stuttgart também afirmou que recebeu cerca de 250 ligações de moradores da cidade devido ao barulho causado pelos caças, que quebraram a barreira do som durante a operação.

Segundo a agência de notícias alemã DPA, os passageiros do voo tiveram que dormir em macas no aeroporto, já que não era possível arranjar ônibus naquele horário da madrugada e não havia quartos de hotéis disponíveis na região.

Após o pernoite, os passageiros seguiram até Zurique de ônibus, que fica a cerca de 2h30min de Stuttgart.

Nesta sexta-feira, 14, um incidente semelhante com um avião egípcio com destino a Münster também obrigou caças alemães a intervirem. A aeronave perdeu sinal de comunicação, mas a tripulação conseguiu consertar o defeito antes que os caças os alcançassem e puderam seguir sua rota. /COM INFORMAÇÕES DAS AGÊNCIAS AP E AFP