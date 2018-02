Dois suspeitos de ligação com Al Qaeda no Mali são presos na Espanha

Um dos suspeitos, um argelino que supostamente recebeu treinamento como combatente no norte do Mali, foi detido na província de Zaragoza (leste), segundo nota do Ministério do Interior.

O outro, um marroquino que também é suspeito de ter mantido ligações no Mali com o grupo Al Qaeda do Magreb Islâmico, foi preso em Murcia (sul).

O ministério disse que as investigações envolveram autoridades da Espanha, França e Marrocos. Não ficou claro se eles estavam planejando algum atentado, ou se foram presos apenas por apoiarem a Al Qaeda.

A nota disse que os dois suspeitos têm "perfil semelhante" aos dos irmãos de origem chechena que foram acusados de cometer o atentado da semana passada na Maratona de Boston (EUA). Mais tarde, o ministro do Interior, Jorge Fernández, esclareceu a jornalistas que tal semelhança se refere ao fato de serem "lobos solitários", e não militantes que operassem sob a orientação de uma organização. (Reportagem de Sonya Dowsett)