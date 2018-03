Dramas familiares terminam com quatro mortos na Alemanha

Duas mulheres e duas crianças morreram em dois dramas familiares ocorridos nesta sexta-feira, nas cidades alemãs de Ludwigshafen e Gifhorn. O pai das duas crianças foi detido neste sábado pela Polícia alemã, que o encontrou ferido nas proximidades de sua casa em Ludwingshafen (oeste da Alemanha). Acredita-se que o homem tenha matado os filhos após uma severa discussão com sua esposa, a qual ficou ferida gravemente. Logo após o ocorrido, o pai teria ligado para a Polícia para informar que tinha matado a família. Já em Gifhorn, ao norte da Alemanha, um homem de 36 anos confessou ter matado a esposa e a cunhada na frente das filhas. O indivíduo atacou as duas mulheres, de 29 e 16 anos, com uma faca de cozinha, após uma discussão familiar.