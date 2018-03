Duas estações de trem são alvos de explosões no País Basco

Duas explosões foram registradas na madrugada deste sábado nas estações de trem das localidades de Berriz e Amorebieta, no País Basco (norte), informou o departamento de Interior do Governo autônomo. A primeira, que ocorreu à 0h30 local (20h30 de sexta-feira em Brasília), provocou danos materiais na estação da companhia ferroviária pública basca Eusko Tren em Berriz. Duas horas mais tarde, uma segunda explosão foi registrada na estação da Eusko Tren em Amorebieta-Etxano. Esta estação foi atacada por um grupo de radicais simpatizantes da ETA que atirou dois coquetéis molotov que provocaram danos materiais em seu interior, informou o departamento basco de Interior. Já a bomba que explodiu em Berriz, que foi colocada dentro do prédio, possuía um líquido inflamável, gás e um petardo pirotécnico. A Ertzaintza (Polícia regional basca) ainda não determinou se ações foram provocadas pela ETA. Não foram registradas ligações telefônicas prévias alertando para os ataques, o que é uma prática da ETA.