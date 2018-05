Economia espanhola está às portas da recessão, diz ministro

Em um relatório recente, o Banco da Espanha disse que o Produto Interno Bruto (PIB) se contraiu no último trimestre de 2011, depois das frágeis taxas de crescimento exibidas desde que no primeiro trimestre de 2010 o país superara uma recessão extensa e profunda.

"A economia (espanhola) está às portas de uma recessão", disse o ministro da Fazenda e Administração Pública, Cristóbal Montoro, em uma sessão plenária na Câmara dos Deputados.

Em linha com a previsão do Executivo, muitos analistas acreditam que a persistente debilidade econômica vá se traduzir em uma nova queda do PIB no primeiro trimestre deste ano, o que levará a Espanha a entrar tecnicamente em recessão.

A Câmara dos Deputados espanhola votará na quarta-feira um projeto de lei para a adoção de medidas econômicas e financeiras urgentes, aprovadas pelo Conselho de Ministros do novo governo do direitista Partido Popular (PP) em 30 de dezembro.

Montoro garante que as medidas são necessárias porque o governo socialista anterior gastou 20 bilhões de euros a mais do que o previsto no orçamento de 2011, o que significará um déficit público neste exercício perto de 8 por cento do PIB. O governo anterior havia se comprometido com a União Europeia a manter um déficit de 6 por cento.

No entanto, o governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy assumiu a meta de reduzir o déficit público este ano até 4,4 por cento do PIB e até 3 por cento em 2013.

As medidas - que contemplam, entre outras, altas de impostos e cortes nos gastos públicos - serão aprovadas com segurança, já que o governo conta com a maioria absoluta na Câmara Baixa depois de sua vitória eleitoral de novembro passado.

(Por Manuel María Ruiz)