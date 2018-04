Eleições europeias terminam com o voto em 19 países

Com a realização de eleições em 19 Estados-membros terminam neste domingo as votações na União Europeia para a renovação do Parlamento Europeu.

No quarto e último dia eleitoral foram chamados às urnas, os cidadãos da Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália (no segundo dia de votação), Lituânia, Luxemburgo, Polônia, Portugal, Romênia e Suécia.

No total, ao redor de 375 milhões de europeus estão convocados para designar 736 eurodeputados.

Todas as pesquisas e análise antecipam uma clara vitória do conservador Partido Popular Europeu, e também parece provável uma subida dos partidos de extrema direita.

Em princípio, todos os países, inclusive os que realizaram as eleições nos das anteriores, devem esperar até o fechamento do último colégio eleitoral (às 20.00 GMT) para divulgar os resultados.