Eleitorado do Reino Unido se mostra dividido sobre vencedor de 2º debate

LONDRES - O eleitorado do Reino Unido mostrou-se dividido sobre qual candidato se saiu melhor no debate televisionado desta quinta-feira, 22, da série de três programas que antecedem as eleições gerais do país no dia 6 de maio. Das pesquisas divulgadas imediatamente após o encontro dos líderes partidários, duas apontaram o liberal democrata Nick Clegg como vencedor, enquanto uma deu a vitória para o conservador David Cameron e outra mostrou os candidatos empatados.

A pesquisa do instituto ComRes, que tem o respaldo do canal ITV, aponta Clegg como o vencedor. Segundo o estudo, 33% dos eleitores disseram que o liberal democrata se saiu melhor que o rivais. Cameron, porém, e o primeiro-ministro trabalhista, Gordon Brown, ficaram empatados logo atrás, com 30% cada.

Já pela pesquisa do YouGov, que tem o apoio do jornal The Sun, o conservador foi o melhor do debate, sendo apontado por 36% dos eleitores. Clegg, porém, ficou pouco atrás, com 36% das indicações, enquanto Brown foi considerado o vencedor por 29%.

Ambas as pesquisas foram realizadas por telefone imediatamente após o debate. O ComRes entrevistou 2,691 eleitores, enquanto o YouGov colheu a opinião de 1,110 deles.

O instituto Angus Reid também colocou Clegg como o vencedor. O liberal democrata obteve 35% das indicações de vitória, apenas dois pontos percentuais à frente de Cameron. Brown ficou bem atrás, com 23%.

Pelo levantamento do Time Populus, Clegg e Cameron tiveram desempenho idêntico, tendo sido apontados por 36% cada como vencedores. Brown ficou com 27% da indicações.

Outros dados

Apesar de não ter ficado em primeiro lugar em nenhum dos levantamentos, Brown foi o que mais surpreendeu. Segundo o ComRes, 47% dos eleitores disse que o atual premiê superou as expectativas, bem à frente de Cameron, que ficou com 27%. Clegg foi o menos surpreendente, com 21%.

O liberal democrata, porém, foi considerado o mais honesto. De acordo com a mesma pesquisa, 43% dos eleitores acharam que ele deu as respostas mais sinceras. Cameron e Brown obtiveram 29% e 23% respectivamente de indicações sobre terem sido os mais verdadeiros em seus discursos.

Este foi o segundo debate dos três que devem ser realizados pela televisão britânica antes das eleições de 6 de maio. O primeiro ocorreu há uma semana, e Clegg surpreendeu ao ser apontado como o vitorioso em todas as pesquisas divulgadas após o debate, sendo indicado por mais de 50% dos eleitores em algumas delas.

Neste segundo programa, o assunto foi a política externa do Reino Unido. No terceiro e último debate, a ser realizado na próxima quinta-feira, os candidatos tratarão da economia, o tema mais delicado da campanha.