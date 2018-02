Eleitores da Suíça rejeitam mudanças na política de imigração e sobre reservas de ouro A imensa maioria dos eleitores suíços rejeitou neste domingo propostas para turbinar as reservas de ouro do país e restringir a imigração, evitando um potencial pesadelo para legisladores que nos últimos tempos têm enfrentado reações populares contrárias à política de fronteiras abertas do país.