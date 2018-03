Elizabeth II revoga título de cavaleiro de Robert Mugabe

A rainha Elizabeth II revogou nesta quarta-feira, 25, o título honorífico de cavaleiro concedido ao presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. A revogação, extremamente rara, tem como objetivo demonstrar o descontentamento do Reino Unido com relação às violações dos direitos humanos atribuídas ao regime de Mugabe. Veja também: Robert Mugabe, ditador do Zimbábue há quase 30 anos A monarca tomou a decisão nesta quarta-feira aconselhada pelo secretário de Exterior britânico, David Miliband. Miliband argumentou que Mugabe deveria ter o título honorífico revogado por causa de uma campanha generalizada de violência e intimidação contra a oposição a seu governo nas semanas que antecederam a realização do segundo turno das eleições presidenciais no país africano. Londres já declarou que não reconhecerá o resultado da votação, marcada para a sexta-feira, porque o candidato de oposição, Morgan Tsvangirai retirou-se da disputa. Mugabe foi declarado cavaleiro em 1994, quando era considerado um herói anticolonial. Há precedente para a revogação do título. O falecido líder romeno Nicolau Ceausescu perdeu o título em 1989.