Em ano olímpico, Grã-Bretanha faz fanfarra para atrair turistas

A campanha se chama "GREAT Britain", ressaltando o "grande" do nome Grã-Bretanha. Jeremy Hunt, secretário de Estado para Cultura, Olimpíada, Mídia e Esporte, disse que o custo será de 125 milhões de libras (200 milhões de dólares).

"Estamos levando a briga pela libra do turista diretamente às portas dos nossos concorrentes... não haverá como fugir da mensagem de que a Grã-Bretanha é grande."

Um quinto do valor da campanha irá para uma "campanha de imagem" do país no exterior, e o restante será investido em uma "campanha tática" ao longo de quatro anos em 20 mercados-chaves, com patrocínio de empresas como British Airways, easyJet, P&O Ferries e Radisson Hotels.

A Grã-Bretanha, que já é o sexto país mais visitado do mundo, pretende espalhar imagens das suas atrações em aeroportos, estações de metrô e cruzamentos viários de 14 cidades do mundo, com a meta de atrair 4,6 milhões de visitantes adicionais no próximo quadriênio, os quais gastariam 2,3 bilhões de libras.

As cidades incluem Los Angeles, Tóquio, Pequim, Nova Délhi e Sydney.

"Se você procura uma qualidade tradicional britânica que não vai ver neste ano é a modéstia", disse Hunt.

A campanha reúne as agências públicas VisitBritain (turismo), o British Council (marketing educacional) e a UK Trade and Investment (marketing e investimentos empresariais).

Críticos questionam se o Reino Unido precisava mesmo gastar tanto dinheiro para se divulgar num ano em que o país já estará naturalmente no centro das atenções mundiais. O governo argumenta que é preciso aproveitar a chance para uma ação de longo prazo.

Em Xangai e Pequim, por exemplo, os transeuntes já devem ter notado os cartazes nas estações de metrô. Em Mumbai, 200 táxis ganharão imagens da campanha, assim como os trens do metrô nova-iorquino.

Num lance que Hunt admite ser "audacioso", um outdoor em frente ao museu do Louvre, em Paris, irá proclamar que "Cultura é GRANDE na Bretanha", e que em Londres os museus são gratuitos.

A Semana da Moda de Nova York também irá entrar na campanha.

No total, a expectativa é de que a campanha atinja 90 milhões de pessoas.

(Reportagem de Peter Myers)

