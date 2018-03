Em golpe contra a UE, Irlanda rejeita tratado O governo irlandês admitiu na sexta-feira a vitória do "não" no referendo sobre o novo tratado destinado a reformar a União Européia. O ministro da Justiça, Dermot Ahern, confirmou o resultado pouco depois das 12h (9h em Brasília), quando as totalizações de todo o país já mostravam a derrota do Tratado de Lisboa em um amplo número de distritos do interior. Em Dublin, venceu o "sim". "Afinal de contas, por uma miríade de razões, o povo falou", disse Ahern à RTE, lamentando o resultado. A Irlanda é um dos países mais pró-UE dentro do bloco, e foi o único a submeter a referendo o tratado criado para substituir a Constituição Européia, rejeitada pelos eleitores de França e Holanda em 2005. Dessa forma, um país com menos de 1 por cento da população da UE (490 milhões) pode jogar por terra um tratado a duras penas negociado durante anos pelos líderes de todos os 27 Estados membros -- e para o qual não existe um "plano B". Refletindo o resultado, o euro caiu para seu menor valor frente ao dólar em mais de um mês. "Se o povo irlandês decide rejeitar o Tratado de Lisboa, naturalmente não haverá Tratado de Lisboa", disse o primeiro-ministro francês, François Fillon, na noite de quinta-feira. Mas outras autoridades da França -- que presidirá a UE no segundo semestre -- disseram que o trabalho continua, numa época em que já se deveria começar a implantação, para que vigorasse em 2009. O objetivo do Tratado de Lisboa era facilitar o processo decisório dentro do bloco, instituindo novos mecanismos de defesa e relações exteriores, além de um mandato de longo prazo para um presidente do Conselho Europeu. Entidades de agricultores e empresários, sindicatos e os três maiores partidos da Irlanda davam apoio ao tratado. No dia de votação, casas de apostas ainda indicavam um amplo favoritismo do "sim". Graças à prosperidade que experimentou como membro da UE, a Irlanda é um dos países mais "eurófilos", segundo as pesquisas. Mas adversários do Tratado de Lisboa dizem que a nova ordenação política tiraria poder dos pequenos países e acabaria com a histórica neutralidade irlandesa ao concentrar em Bruxelas novos poderes de defesa e diplomacia. Não é a primeira vez que o eleitorado irlandês passa uma rasteira na UE. Em 2001, a vitória do "não" ao Tratado de Nice quase impediu a ampliação do bloco para o Leste. O governo repetiu o referendo, e o "sim" prevaleceu. Desta vez, porém, o governo diz que não cogita repetir a votação. Na semana que vem, uma cúpula da UE em Bruxelas deve reafirmar seu compromisso com o tratado e pedir à Irlanda que indique como pretende proceder. Já houve ratificação ao tratado em 14 Parlamentos nacionais.