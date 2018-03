Empresário está entre presos na Turquia sob acusação de golpe Quatro dos 21 turcos detidos em uma investigação policial sobre a aplicação de um golpe foram formalmente presos, incluindo um importante empresário, informou neste sábado a imprensa turca. O presidente da Câmara de Comércio de Ancara, Sinan Aygun, está entre os quatro, informou a agência de notícias estatal Anatolian. Aygun é um crítico do partido governista AK. Cinco outras pessoas, incluindo o editor-chefe de um jornal, foram soltas na sexta-feira, mas estão impedidas de deixar o país enquanto o caso estiver sendo investigado, informou a Anatolian. Não houve pronunciamento oficial sobre o restante dos detidos, que incluem dois generais aposentados, jornalistas e políticos. Eles foram detidos na terça-feira, horas antes da primeira audiência em um caso que pode levar o Partido AK a ser suspenso se for considerado culpado por tentar introduzir leis islâmicas no país. A imprensa turca disse que os detidos eram suspeitos de serem membros de um grupo obscuro, ultranacionalista e secularista conhecido como Ergenekon, que já estava sob investigação. Um plano secreto, inclusive o de realizar protestos ilegais no dia 7 de julho em 40 províncias, assassinatos e confrontos com forças de segurança, foi apreendido da terça-feira, informou a imprensa. Dezenas de pessoas já foram presas suspeitas de terem ligações com o grupo Ergenekon, incluindo autoridades aposentadas do Exército. Os militares, que têm repetidamente criticado o governo e se consideram os guardiões do sistema secular da Turquia, negaram qualquer ligação com o grupo. As prisões e o início do processo para fechar o partido atingiram as bolsas de valores turcas e o valor da lira na terça-feira. Os mercados posteriormente se recuperaram graças à entrada de recursos estrangeiros. (Por Selcuk Gokoluk)