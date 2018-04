Empresários franceses pedem corte de 30 bi de euros em impostos

Com o governo se preparando para anunciar medidas que visam aumentar a competitividade no mês que vem, os empresários disseram que o corte nos impostos deve ser compensado com o aumento do valor acrescentado do imposto sobre vendas e com cortes nos gastos públicos.

Em um apelo conjunto publicado pelo jornal Le Journal du Dimanche, os empresários de 98 empresas disseram que o país precisa conseguir um economia de 60 bilhões de euros ao longo dos próximos cinco anos.

O governo do presidente François Hollande vai apresentar medidas para aumentar a competitividade no dia 6 de novembro, um dia depois que o ex-chefe do grupo aeroespacial EADS, Louis Gallois, entregar uma série de recomendações muito aguardadas.

Gallois já disse que para aumentar a competitividade, a França precisa de uma "terapia de choque" que virá através de um rápido corte de impostos na folha de pagamentos, de 30 a 50 bilhões de euros, financiados pelo aumento de outros impostos.

Entretanto, Hollande se mostrou favorável a uma abordagem mais gradual e se mostrou cauteloso em relação ao aumento de impostos para os consumidores, num momento em que os franceses estão controlando os gastos devido a preocupações com o desemprego recorde e um prognóstico de uma economia fraca.

"Temos que tomar medidas em relação à competitividade --e estou ouvindo o que eles (os empresários) dizem-- mas não com um choque, pelo contrário, com políticas implementadas ao longo do tempo", disse o ministro das Finanças Pierre Moscovici à TV Canal+, em resposta aos empresários.