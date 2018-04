Enchentes na República Checa deixam pelo menos 10 mortos

Associated Press,

Uma enchente no leste da República Checa ocasionada por fortes chuvas deixou pelo menos 10 mortos, informaram nesta quinta-feira, 25, o primeiro-ministro checo Jan Fischer e autoridades.

O premiê disse que cinco pessoas se afogaram enquanto outras quatro morreram por problemas de saúde enquanto o resgate tentava alcançá-los. Segundo as autoridades, os quatro tinham complicações cardíacas. Posteriormente, uma fonte da polícia confirmou o afogamento de outro homem na cidade de Noy Jicin.

Centenas de pessoas deixaram a região e várias vias rodoviárias e ferroviárias, incluindo a que liga a capital, Praga, com o leste do país e com a Polônia, foram inundadas.

O Conselho de Segurança do país a o governo se encontraram nesta quinta-feira para discutir a situação. Fischer expressou suas condolências com as pessoas das áreas afetadas e disse que cerca de mil soldados serão enviados para ajudar nos trabalhos de resgates.

Meteorologistas dizem que pode haver tempestades na região ainda na quinta-feira, mas não esperam que o fenômeno cause mais danos. "Não há mais perigo iminente. A situação está sob controle", declarou Fischer.

A situação permanece tensa na Áustria, onde a chuva, recorrente nos últimos dias, causou enchentes em boa parte do país.

Enquanto os níveis de vários rios diminuíram durante a noite com a redução das chuvas, autoridades alertaram que tempestades e pancadas esporádicas poderiam causar mais problemas. Milhares de bombeiros e outros grupos de resgate continuam a drenar a água de ruas e casas pelas regiões afetadas.

Na capital, Viena, o Museu Albertina começou a evacuar seu acervo, de cerca de 950 mil obras de arte, como precaução depois que traços de umidade foram detectados dentro do prédio.

No sul da Polônia, fortes chuvas inundaram ferrovias, forçando o fechamento da estação em Czechowice-Dziedzice. A estrada nacional próxima ao município também foi fechada temporariamente após a cheia do rio Wisla.

Bombeiros estão drenando a água dos porões de algumas casas, escritórios e hospitais da cidade de Olsztyn, no norte da Polônia.