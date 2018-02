Encontrado possível corpo de última vítima do Costa Concordia

A Guarda Costeira da Itália afirmou nesta segunda-feira, 3, que um corpo encontrado nos destroços do Costa Concordia é provavelmente do último desaparecido entre as vítimas do naufrágio do luxuoso navio de cruzeiro há quase três anos.

Russel Rebello, um indiano que trabalhava como garçom no navio quando o Costa Concordia bateu nas rochas e afundou na costa da Toscana em janeiro de 2012, deixando 32 mortos, era a última pessoa ainda desaparecida após o desastre.

Uma porta-voz da Guarda Costeira na cidade portuária de Gênova, para onde a embarcação de 290 metros foi rebocada como sucata em julho, disse à Reuters que o corpo encontrado no navio era "supostamente a última vítima, Russel Rebello".