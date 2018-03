Entenda a reforma da Constituição francesa

Por uma margem de apenas um voto, o Parlamento francês aprovou nesta segunda-feira, 21, o projeto de reforma constitucional para que se concretize a "democracia exemplar" que o presidente Nicolas Sarkozy prometeu durante sua campanha. O texto foi ratificado por 539 votos a favor (a maioria requerida era de 538 votos, 60%) e 357 contra. Veja também: Parlamento francês ratifica reforma constitucional de Sarkozy O projeto amplia os poderes do Parlamento, mas permite que o presidente se expresse pessoalmente diante dos legisladores - o que atualmente não pode ser feito devido a separação dos poderes - e dá mais direitos aos cidadãos. Por outro lado, cria-se a figura do defensor dos direitos dos cidadãos, que poderá contestar a conformidade de uma disposição legal com direitos e liberdades reconhecidos na Carta Magna. O texto também elimina a obrigação de submeter a referendos as futuras ampliações da União Européia, que havia sido introduzida na Constituição depois de uma reforma em 2005. Pelo novo texto, o chefe de Estado poderá escolher entre uma ratificação parlamentar e uma consulta popular A revisão proposta limita a dois o número de mandatos consecutivos do chefe de Estado e fixa um número máximo de ministros, dois pontos desejados por Sarkozy. A reforma ainda reforça o poder do parlamento em relação à política internacional. Pelo texto, o legislativo deve ser informado sobre qualquer intervenção militar no exterior e deve autorizar qualquer missão que dure mais de seis meses. Para que o projeto fosse aprovado, era necessário o apoio de uma maioria de três quintos dos senadores e deputados reunidos no Congresso - número que a maioria conservadora de Sarkozy não alcançava sozinha, por isso era necessária a abstenção de legisladores do Partido Socialista (PS). Os dirigentes do PS, porém, afirmaram no lançamento da reforma que o projeto estava "muito abaixo das reformas necessárias para modernizar a democracia francesa" e exigiu compromissos claros do governo sobre uma série de pontos. O único legislador socialista que votou a favor do texto foi o ex-ministro Jack Lang, que tinha feito parte da comissão que elaborou as propostas de revisão constitucional. Lang é "o único" socialista que não jogou "o jogo da solidariedade coletiva", afirmou o chefe do opositor Partido Socialista (PS), Jean-Marc Ayrault. Sarkozy, que tinha multiplicado as chamadas aos legisladores do partido conservador governante, a União por um Movimento Popular (UMP), e outros para pedir o voto, se salvou do que teria sido o primeiro grande fracasso de seu mandato.