ENTREVISTA-Rússia quer diminuir presença do Estado na economia A Rússia deseja reduzir a presença do Estado na economia e limitará os gastos do governo para combater a alta da inflação, disse o presidente russo, Dmitry Medvedev, em uma entrevista concedia à Reuters. Medvedev rejeitou qualquer idéia de uma estatal do setor energético comprar participação em um dos maiores investimentos da Rússia no exterior, a petrolífera TNK-BP (metade da qual é de propriedade da BP ), e disse que o país não apostaria sua imensa reserva de petróleo em investimentos financeiros arriscados. Em uma entrevista sobre vários assuntos no Kremlin, Medvedev ressaltou a importância da cooperação internacional para solucionar os problemas econômicos do mundo e repetiu sua proposta de fazer do rublo uma de várias moedas a serem usadas para criar fundos de reserva regionais, limitando a dependência mundial do dólar. Analistas afirmam que a inflação em alta, que deve atingir os 14 por cento neste ano, é o maior problema econômico da Rússia e acreditam que a economia esteja crescendo rápido demais ou esteja superaquecida. Observando que os preços aumentam a uma velocidade mais de duas vezes maior que a meta original do governo, de 5 a 6 por cento ao ano, o presidente russo disse que seu país não possui um "superaquecimento sobrenatural", mas que deveria agir "de forma dura e clara para limitar essas tendências inflacionárias". Questionado sobre quais medidas adotaria especificamente, o dirigente mencionou a redução dos gastos "excessivos" do governo. No entanto, observou que a Rússia "não poderia adotar uma política de taxas de juro isolando" os fatores internacionais. O país mantém a taxa de câmbio do rublo dentro de uma banda limitada e está preocupado que altas taxas de juros para a já valorizada moeda nacional provoquem a entrada de uma onda de capital especulativo no país. Medvedev sugeriu em fevereiro, pela primeira vez, dar ao rublo um papel como moeda de reserva e citou novamente a idéia na entrevista, afirmando que isso ajudaria a construir um sistema financeiro global mais robusto. "Acreditamos que o rublo poderia, em potencial, aspirar a um papel de moeda de reserva regional", afirmou. "Acho que essa é uma missão totalmente factível, isso seria interessante para a Rússia e para os governos da CEI (Comunidade dos Estados Independentes)." Medvedev defendeu o desempenho do antecessor dele no comando do país, Vladimir Putin, que colocou alguns setores da economia, como o de energia e o de defesa, sob controle rígido do Estado. Isso, segundo afirmou, era importante para "garantir os interesses estratégicos da economia nos anos que estão por vir". "Mas qualquer fortalecimento no papel do Estado, aumentando sua presença na economia não está prevista", disse. "Pelo contrário, adotaremos medidas com vistas a reduzir a presença do Estado na economia."