ENTREVISTA-Sérvia quer melhorar relação com Kosovo--presidente A Sérvia deposita em uma sentença da justiça internacional as esperanças de melhorar suas relações com Kosovo, mas jamais reconhecerá a independência dessa região, disse na segunda-feira o presidente sérvio, Boris Tadic. Na terça-feira completa-se um ano da declaração de independência de Kosovo, à qual a Sérvia se opôs. Belgrado considera essa província de maioria albanesa como o berço da sua identidade religiosa e nacional. No ano passado, a Sérvia pediu à Corte Internacional de Justiça, de Haia, que se pronuncie sobre a legalidade da secessão kosovar. Mas a sentença pode levar anos, e não será de cumprimento obrigatório. "A única forma de começarmos a conversar sobre o status futuro de Kosovo e uma solução de compromisso é com a sentença judicial", disse Tadic à Reuters. O recurso à corte implica que a Sérvia aceitará a decisão, qualquer que seja. Mas Tadic reiterou a posição que continua sendo um imperativo político no país: "A Sérvia nunca tomará uma só ação que implique a independência de Kosovo". Kosovo é patrulhada por tropas da Otan e administrada por missões da União Europeia e da ONU, dez anos depois do final do conflito entre sérvios e albaneses, quando a Otan bombardeou as forças sérvias para suprimir a repressão aos albaneses. Mais de 200 mil sérvios e outros não-albaneses fugiram de Kosovo desde então, temendo represálias de seus vizinhos albaneses. A maioria permanece na Sérvia. "A Sérvia quer um retorno à vida normal em Kosovo", disse Tadic. "A proteção dos direitos humanos e das minorias por lá está abaixo de um nível aceitável, e não vimos muitos retornados (sérvios)." Os EUA, 22 dos 27 países da UE e vários outros países já reconheceram a independência de Kosovo, mas outros, inclusive Rússia e China, com poder de veto no Conselho de Segurança, não o fizeram. Tadic disse que a Sérvia não bloquearia a ascensão de Kosovo a agências financeiras internacionais, com a condição de que o território seja representando nessas instâncias pela Missão da ONU em Kosovo. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reconheceu a independência de Kosovo no ano passado e disse que consideraria sua adesão "oportunamente". Kosovo também se candidatou a aderir ao Banco Mundial.