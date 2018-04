Escândalo sexual da mulher derruba premiê da Irlanda do Norte

Associated Press,

O primeiro-ministro da Irlanda do Norte, Peter Robinson, renunciará ao cargo por seis semanas por conta das investigações sobre sua esposa ter cometido adultério, informou nesta segunda-feira, 11, um membro do partido do premiê.

A fonte, do Partido Unionista Democrático, disse que Robinson deixará o cargo temporariamente e será substituído por Arlene Foster.

A decisão foi tomada após ser revelado que a esposa do premiê, Iris Robinson, teve uma relação extramatrimonial com um homem 40 anos mais jovem. A primeira-dama ainda é acusada de ter pedido dezenas de milhares de dólares a financistas para ajudar o rapaz a abrir um café. Na época, Iris tinha 58 anos e o homem tinha 19.

O escândalo transformou o casal no principal motivo de piadas da imprensa britânica e poderia acarretar em consequências políticas graves para o premiê.