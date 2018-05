Escocesa que ganhou R$140 mi na loteria está em choque Uma escocesa de 40 anos que se tornou a maior vencedora da história das loterias britânicas mergulhou em silêncio depois de saber que vai receber 35 milhões de libras (cerca de 140 milhões de reais) por um único bilhete. Angela Kelly, funcionária do serviço postal, afirmou na quarta-feira que ainda está em choque. Com o prêmio do fim de semana, ela se torna uma das mulheres mais ricas do país. Mãe de um filho, moradora de East Kilbride, perto de Glasgow, ela só descobriu que estava milionária três dias depois do sorteio, quando conferiu o prêmio da loteria EuroMillions em sua mesa no trabalho. "Realmente não conseguia dizer nada", declarou em entrevista coletiva na localidade de Airth. "Simplesmente empurrei a cadeira para trás e coloquei a cabeça entre os joelhos, porque estava muito perplexa." Ela deixará na semana que vem o departamento de triagem onde trabalha há mais de 20 anos. Só de juros pelo prêmio, ela deve receber semanalmente o equivalente ao seu salário anual, de 21 mil libras (84 mil reais). A fortuna de Kelly supera a do jogador Wayne Rooney e dos príncipes William e Harry, segundo uma lista do Sunday Times. Mas ela garante que não pretende sair gastando loucamente. Deseja se mudar para uma casa maior, mas no mesmo bairro, com o filho de 14 anos, e comprar um modesto Seat Ibiza, já que seu carro anterior, do mesmo modelo, foi perdido num acidente. "Quero ficar com o mesmo carro, gosto de dirigir carros pequenos", disse ela. O filho já ganhou um console PlayStation 3 e agora quer um quadriciclo.