Escócia multará motoristas que usarem serviço de prostitutas

Os motoristas escoceses que tentarem usar serviços de prostitutas, deixando que elas entrem em seus carros, poderão receber multas de até mil libras (R$ 4 mil) a partir desta segunda-feira. Até agora, a legislação da Escócia multava somente os que exerciam a prostituição nas ruas, mas não punia os que solicitavam seus serviços. Segundo o ministro da Justiça escocês, Kenny MacAskill, a nova lei, aprovada pelo Parlamento de Edimburgo em fevereiro, torna delito o fato de solicitar serviços sexuais. O governo escocês negocia com Londres a possibilidade de anular a carteira de motorista das pessoas surpreendidas neste delito. MacAskill disse à "BBC" que a nova legislação mostra que o Partido Nacional Escocês, no Governo, não faz vista grossa diante das pessoas que sustentam e alimentam "um comércio explorador". Segundo McAskill, a lei que entrou em vigor nesta segunda corrige "a injustiça legal segundo a qual somente eram punidas as pessoas que se prostituem, mas não aquelas que solicitam seus serviços". "Aqueles que deixam a comodidade de seus lares para explorar mulheres vulneráveis terão que fazer frente a todo o peso da lei", afirmou. A nova legislação ainda aboliu uma zona de tolerância na cidade de Aberdeen, segundo a Polícia. Agentes policiais patrulharão a partir desta segunda a região e "deterão qualquer veículo ou os indivíduos que estiverem ali com o objetivo de solicitar os serviços de uma prostituta". A Polícia tomará os dados pessoais dos infratores e, em uma primeira fase, informará o que diz a nova lei, embora em alguns casos possa levá-los a um promotor. Para Jan MacLeod, do grupo "Women's Support Project" (Projeto de Apoio à Mulher), trata-se da primeira lei escocesa que pune os homens que solicitam os serviços sexuais, prática que "está na raiz da prostituição".