Espanha acha que ETA tentará matar antes das eleições O ministro espanhol do Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, disse na quinta-feira que o grupo separatista basco ETA tentará cometer novos assassinatos antes das eleições de 9 de março no país. A Espanha está em alerta máximo contra o terrorismo, devido ao início da campanha eleitoral. "[O ETA] está frágil? Sem dúvida. Pode-se aventurar [a dizer] que estão mais perto do final? Sem dúvida nenhuma. Pode-se dizer que o processo de diálogo se voltou contra o ETA porque ele o rompeu? Sem nenhuma dúvida também", argumentou Rubalcaba em entrevista à TV pública. "Dito isto, o ETA pode ainda matar e lamentavelmente achamos que daqui até as eleições vão tentar", acrescentou. Também na quinta-feira, o Ministério do Interior ativou o nível 3 (máximo) do Plano de Prevenção e Proteção Antiterrorista, que reforça a vigilância policial em lugares muito movimentados, como shoppings, transportes públicos, eventos esportivos e edifícios emblemáticos. O plano também prevê a proteção a fatos relacionados ao processo eleitoral. As Forças Armadas realizarão tarefas de apoio e vigiarão os transportes, as zonas estratégicas e o espaço aéreo. (Reportagem de Emma Pinedo)