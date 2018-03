Espanha alerta para atentado iminente do ETA Autoridades bascas alertaram na quarta-feira para a possibilidade de que o grupo separatista ETA realize um grande atentado em breve, o que levou à implantação de medidas especiais de segurança. Esse raro alerta, contido num memorando posteriormente divulgado pelo site da polícia, ocorre após uma série de pequenos atentados atribuídos ao ETA em balneários espanhóis durante a atual temporada de verão. A polícia disse que o alerta se baseia em informações obtidas com a prisão de dez supostos membros da "Célula Biscaia" do ETA, em 22 de julho. As autoridades disseram que no sábado o ETA estava planejando atacar policiais numa feira em Getxo (País Basco), e que novas tentativas poderiam ocorrer em locais com grande concentração de público e policiais, como as feiras habituais no verão espanhol. "O Ministério do Interior lembra aos agentes da Ertzaintza [polícia basca] que há 20 ações terroristas ainda não-resolvidas e, conforme demonstrado no recente ataque (na segunda-feira, na cidade basca) de Orio, parte da estrutura de colaboradores livres e legais (desconhecidos) conseguiu permanecer intacta", diz o memorando. (Reportagem de Teresa Larraz)