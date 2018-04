Espanha apresenta nesta quinta programa de Presidência UE

O presidente do Governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, apresenta nesta quinta-feira, 14, na Áustria e na vizinha Eslováquia o programa da Presidência espanhola da União Europeia (UE), focado na luta contra a crise econômica e na estratégia de crescimento "UE 2020".

Veja também:

UE deve ser exigente com Cuba, afirma Zapatero

Zapatero reúne-se, primeiro em Viena, com o chanceler federal austríaco, o socialista Werner Faymann, e com o presidente federal da república alpina, Heinz Fischer.

À tarde viaja a Bratislava, cerca de 60 quilômetros a leste da capital austríaca, onde se encontrará com o primeiro-ministro eslovaco, o também socialista Robert Fico.

O programa da Presidência espanhola inclui entre outros temas a elaboração de uma agenda social para a UE, a luta contra a violência de gênero e a política de imigração na União.

Um ponto especialmente interessante para Viena no programa da Presidência espanhola é o impulso que a Espanha deseja dar à ampliação da UE rumo aos Bálcãs ocidentais, onde a Áustria é um dos principais investidores estrangeiros.

Madri quer fomentar, além disso, as negociações de adesão com a Turquia, cuja entrada na UE é vista na Áustria com grande ceticismo, ao contrário da Espanha.

Segundo a agenda divulgada pela Chancelaria austríaca, Zapatero se reunirá a partir das 11h45 locais (8h45 de Brasília) com Faymann, com quem concederá entrevista coletiva uma hora depois. Antes de partir para a Eslováquia, Zapatero será recebido pelo presidente federal Fischer.