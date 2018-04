Espanha aprova extradição de ex-militar da ditadura argentina O Conselho de Ministros da Espanha aprovou nesta sexta-feira a extradição para a Argentina de Ricardo Miguel Cavallo, ex-capitão que cumpre pena por crimes contra a humanidade durante a última ditadura argentina. Cavallo permanece preso na Espanha desde 2003, quando foi extraditado pelo México e acusado pela justiça espanhola de genocídio e terrorismo. O argentino está em prisão provisória após ser processado pelo juiz Baltasar Garzón por sua relação com a morte e a tortura de espanhóis durante a ditadura argentina de 1976-1983. A Argentina solicitou a extradição de Cavallo em 2006 para poder julgá-lo por torturas, detenções ilegais, roubos com violência ou intimidação. A Espanha extraditará Cavallo fazendo uso de um tratado bilateral com a Argentina, embora as ações contra ele no país ainda continuem pendentes. A Justiça espanhola havia pedido várias penas de prisão perpétua para Cavallo. (Reportagem de Itziar Reinlein)