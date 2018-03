Espanha aprova extradição de negociador de armas para EUA O governo da Espanha autorizou nesta sexta-feira a extradição para os EUA de um suposto traficante de armas da Síria acusado de acertar a entrega de armamentos para rebeldes colombianos. Mas Monzer al-Kassar só será repassado às autoridades norte-americanas se houver garantias de que o acusado não será condenado à morte ou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, disse o governo espanhol em um comunicado. Os EUA acusam Kassar, preso em Madri em junho do ano passado, de ter negociado a entrega de armas para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O armamento seria utilizado na proteção de rotas de tráfico de cocaína e em ataques contra instalações norte-americanas. Morador há vários anos da Espanha, Kassar, conhecido como o "Príncipe de Marbella" por seu estilo de vida pomposo, vendeu armas desde a década de 70 para a Frente de Libertação da Palestina, a Nicarágua, a Bósnia, a Croácia, o Irã, o Iraque e a Somália, de acordo com a Embaixada dos EUA na Espanha. (Reportagem de Emma Pinedo)