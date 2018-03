Espanha condena 21 por atentados a bomba de 2004 A Justiça da Espanha condenou na quarta-feira 21 pessoas por sua participação nos atentados a bomba ocorridos em trens de Madri, em 2004, e que deixaram 191 vítimas fatais. Mas os supostos mentores dos ataques foram absolvidos. Dos 28 acusados, sete foram absolvidos das acusações de envolvimento, entre os quais Rabei Osman Sayed Ahmed, conhecido como "Mohamed, o Egípcio" e já detido na Itália depois de ter sido condenado pelo crime de integrar um grupo terrorista internacional. O marroquino Jamal Zougam acabou condenado a um total de mais de 40 mil anos de prisão, apesar de, segundo as leis espanholas, poder ficar preso no máximo 40 anos. O espanhol Emilio Suarez Trashorras, acusado de fornecer os explosivos, também recebeu uma pena de milhares de anos de prisão. O juiz encarregado do caso, Javier Gomez Bermudez, descartou a possibilidade de o grupo separatista basco ETA ter participado dos atentados de 11 de março de 2004, nos quais também ficaram feridas 1.800 pessoas. Naquele dia, 10 bombas colocadas em mochilas foram detonadas dentro de quatro composições de trens urbanos. A Promotoria afirmou que os acusados haviam se inspirado na rede Al Qaeda. Os ataques determinaram os rumos da eleição geral na Espanha. À época, o governo, então dominado pelos conservadores, responsabilizou o ETA pelas bombas. Os conservadores acabaram perdendo o pleito. O primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, pediu, após o veredicto, a união dos partidos políticos e da sociedade. Segundo ele, o país precisa investir conjuntamente sua energia "na luta contra a ameaça terrorista". "Esta é a melhor lição que podemos extrair da sentença que se fez pública", acrescentou. Um total de 29 pessoas, a maior parte delas marroquinos e espanhóis, começou a ser julgado no começo deste ano devido a vários crimes, entre os quais planejar os atentados, roubar explosivos de uma mina e trocá-los por drogas. Um dos acusados já havia sido absolvido. O juiz também estipulou indenizações para as vítimas que variam de 30 mil euros (43.340 dólares) a 1,5 milhão de euros. Sobreviventes e parentes dos mortos compareceram ao julgamento. Todos os acusados alegaram inocência, e prevê-se que os condenados apelem de suas sentenças. Os veredictos fecharam mais um capítulo da história dos atentados. No entanto, em vistas das eleições gerais previstas para ocorrer em menos de cinco meses, ainda podem dificultar a vida do Partido Popular (PP), de centro-direita e atualmente na oposição. Foi o PP que inicialmente culpou o ETA pelos atentados. (Com reportagem de Anna Valderrama)