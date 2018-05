Espanha detém 2 membros da ETA que distribuíam armas e explosivos

BILBAO, ESPANHA - A Guarda Civil espanhola deteve na madrugada desta terça-feira, 12, dois supostos membros da ETA em Legorreta, na província de Guipúzcoa, acusados de distribuírem armas e explosivos ao restante da organização, informaram fontes da luta antiterrorista.

Os dois detidos são irmãos de sobrenome Aldasoro, um deles identificado como José Aitor, enquanto o nome do outro ainda é desconhecido. Os irmãos têm por volta de 40 anos e são supostos membros "legais" - não fichados pela polícia - da organização terrorista.

A operação teve início às 3h da hora local (22h de segunda-feira em Brasília) e prossegue com buscas em duas casas na cidade de Legorreta, na comarca de Tolosa (Guipúzcoa).

As ações envolvem grande quantidade de soldados, e a Guarda Civil realizou batidas nas casas dos dois irmãos, uma na beira de uma estrada e a outra delas em uma localidade rural.

A operação ocorre dois dias depois da detenção dos membros da ETA Oier Gómez e Itziar Moreno no centro da França após dispararem contra um agente, embora, segundo as fontes antiterroristas, não haja relação entre as duas operações.

Com as detenções desta terça-feira, já são 35 os supostos membros da ETA detidos em 2011, desde que em 10 de janeiro a organização terrorista anunciou um cessar-fogo.