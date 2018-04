Espanha extradita argentino acusado de crimes contra humanidade A Espanha autorizou na sexta-feira a extradição para a Argentina de Eduardo Almirón, um ex-integrante de uma unidade paramilitar da década de 1970 acusado de crimes contra a humanidade e de genocídio. Almirón integrava a Aliança Anticomunista Argentina (Triplo A), que, a mando de José López Rega, ministro do Bem-Estar Social da ex-presidente María Estela Martínez de Perón (no poder de 1974 a 1976), teria sequestrado e assassinado cerca de 2.000 pessoas. O mandato presidencial legítimo da viúva do mítico líder Juan Domingo Perón terminou de forma violenta quando ocorreu um golpe militar na Argentina, em março de 1976, dando início a um dos períodos mais sangrentos da história do país, durante o qual cerca de 30 mil pessoas desapareceram segundo cifras de grupos de defesa dos direitos humanos. O site da Presidência do Governo da Espanha informou que decidiu "entregar, para as autoridades da Argentina, Rodolfo Eduardo Almirón Sena por crimes contra a humanidade e genocídio". A investigação da Justiça argentina faz parte do processo iniciado pelo ex-presidente Néstor Kirchner (no poder de 2003 a 2007) com vistas a reabrir os inquéritos sobre crimes contra a humanidade cometidos antes da ditadura militar. O juiz federal Norberto Oyarbide retomou as investigações sobre a Triplo A alegando que os crimes contra a humanidade cometidos pelo grupo não prescrevem judicialmente. Os esquadrões dessa organização perseguiam políticos, jornalistas e guerrilheiros de esquerda, pertencentes fundamentalmente a grupos como os Montoneros e o Exército Revolucionário do Povo (ERP). López Rega morreu em 1989, pouco depois de ter sido acusado de ser o dirigente da Triplo A. Almirón era um dos seguranças dele. (Reportagem de Inmaculada Sanz em Madri)