Espanha não reconhece independência de Kosovo Preocupada com seus próprios movimentos separatistas, a Espanha declarou na segunda-feira que não reconhecerá a independência de Kosovo da Sérvia. "O governo da Espanha não reconhecerá o ato unilateral proclamado ontem (domingo) pela Assembléia de Kosovo", disse a jornalistas o ministro das Relações Exteriores espanhol, Miguel Angel Moratinos, após um encontro de chanceleres da União Européia (UE). "Não reconheceremos porque consideramos que....isto não respeita a lei internacional", afirmou. Segundo ele, para que seja legal, a separação requer um acordo entre as partes ou uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). (Por Ingrid Melander)