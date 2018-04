Espanha pede que Venezuela explique 'congelamento' das relações

O governo da Espanha pedirá à Venezuela, nesta segunda-feira, explicações sobre o "alcance" das declarações do presidente Hugo Chávez sobre o congelamento das relações com o país europeu, medida adotada depois da discussão envolvendo o dirigente venezuelano e o rei espanhol, Juan Carlos. A secretária espanhola de Estado para a América Latina, Trinidad Jiménez, informou que se reunirá com o embaixador da Venezuela em Madri, Alfredo Toro Hardy, para requisitar uma explicação depois de Chávez ter dado a declaração sobre o congelamento no domingo. Na mesma oportunidade, o presidente da Venezuela anunciou também o congelamento das relações com a Colômbia porque este país decidiu não mais permitir que Chávez negociasse a libertação de reféns com um grupo guerrilheiro colombiano. As relações da Venezuela com a Espanha ficaram tensas pouco depois de o rei Juan Carlos ter mandado Chávez se calar durante a última Cúpula Latino-Americana. O presidente da Venezuela exigiu um pedido de desculpas. "O mesmo vale para a Espanha. Enquanto o rei da Espanha não se desculpar, eu manterei congeladas as relações com a Espanha porque aqui há dignidade", afirmou Chávez no domingo, reiterando a exigência de um pedido de desculpas. Jiménez telefonou na segunda-feira de manhã para o embaixador da Venezuela, com quem deve se reunir à tarde. Mas o diplomata já adiantou que a declaração de Chávez "não acrescenta nada de novo", segundo afirmou a Secretaria de Estado. "Consideramos que a relação bilateral com a Venezuela é suficientemente importante para manter-la ativa", disse Jiménez à emissora de rádio espanhola RNE. Chávez está em campanha para o referendo do projeto de reforma constitucional que acontecerá em 2 de dezembro. O presidente busca mudanças para aprofundar sua revolução socialista e obter o direito de ser reeleito indefinidamente.