Espanha pode exumar mortos da guerra civil no túmulo de Franco

O governo socialista estuda a possibilidade de identificar partidários do governo republicano de esquerda derrubado por Franco em 1939 e que foram executados e enterrados no controverso monumento do Vale dos Tombados. É provável que a iniciativa seja criticada pela oposição de direita espanhola.

"Não vamos exumar nem retirar nada no momento. Estamos fazendo um estudo visual. O objetivo é atender às solicitações de famílias que querem tirar os restos mortais (de seus familiares) do monumento", disse a fonte do governo.

O governo espanhol vem promovendo a investigação das mortes e dos desaparecimentos de cerca de 100 mil pessoas enterradas em sepulturas sem identificação durante a guerra civil de 1936-39 e o governo de Franco, que se seguiu a ela e que terminou com a morte do ditador, em 1975.

O Partido Popular, principal partido da oposição, acusa os socialistas de reabrir feridas antigas que afirmou terem sido curadas com a transição do país para a democracia, nos anos 1970, e de procurar desviar as atenções da crise econômica que assola o país.

O monumento do Vale dos Tombados, que inclui uma cruz de pedra de 150 metros, uma basílica, um mosteiro e capelas que abrigam os restos mortais de mais de 30 mil soldados de ambos os lados da guerra, foi erguido por Franco em homenagem aos mortos.

