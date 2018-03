Espanha prende 22 partidários do Batasuna por ligação com ETA

A polícia espanhola prendeu 22 membros do partido ilegal Batasuna nesta sexta-feira, 5, por suspeita de ligação com o grupo separatista ETA. Autoridades invadiram um encontro do partido na quinta-feira, cidade basca de Segura, onde os 22 detidos estavam reunidos. Os partidários presos foram levados para interrogatório em Madri. Segundo o jornal britânico The Guardian, o juiz espanhol Baltasar Garzón, principal legislador antiterrorismo e que ordenou as detenções, o encontro serviria para a transferência do poder do partido a novos líderes, que foi enfraquecido com as últimas prisões. Entre os detidos está Joseba Permach, que atualmente é o porta-voz do partido desde que o líder do grupo, Arnaldo Otegi, foi preso em junho por "glorificar o terrorismo". A União Européia e o Departamento de Estado americano classificam o partido Batasuna e a ETA como organizações terroristas. O presidente do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmou na quinta-feira que "não há nenhuma expectativa" de que o Executivo inicie um diálogo com a organização terrorista basca ETA caso os socialistas vençam as eleições do próximo mês de março. Perguntado diretamente sobre essa possibilidade durante uma entrevista à rede de televisão "Telecinco", Zapatero afirmou que a ETA só tem uma escolha: deixar as armas e abrir mão da violência. "Do meu ponto de vista, a ETA sabe perfeitamente que nunca vai conseguir nada no terreno dos objetivos políticos", afirmou. Referendo basco Questionado sobre a atitude do presidente regional basco, Juan José Ibarretxe, que há uma semana provocou polêmica ao anunciar um plebiscito sobre o futuro do País Basco, a ser realizado no ano que vem, Zapatero assinalou que a consulta não ocorrerá, pois o Governo central é o único capacitado por lei para essas convocações. Zapatero disse também que tentará, por meio do diálogo, convencer Ibarretxe a desistir do plebiscito.