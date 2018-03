Espanha prende nove e desmantela célula mais ativa do ETA

A polícia espanhola prendeu nove supostos membros do ETA nesta terça-feira,22, em uma operação que desmantelou a unidade de guerrilha mais ativa do grupo separtista basco, acusado de várias mortes recentes, informou o governo. A polícia fez ataques surpresas em Bilbao, Getxo e Elorrio, na região de Vizcaya do País Basco, durante as primeiras horas de terça-feira, segundo a mídia espanhola. "Esta é uma manhã especial, porque hoje mos sentimos um pouco mais livres, porque vários terroristas foram presos", disse Rodolfo Ares, líder do Partido Socialista Basco. A operação foi supervisionada pelo juiz Baltasar Garzón, conhecido por lidar com importantes casos civis e relacionados ao ETA. A unidade Vizcaya é acusada de matar três policiais civis e um membro do conselho do partido Socialista após o fim do cessar-fogo do ETA, em junho de 2007. O governo socialista da Espanha diz que o ETA, considerado um grupo terrorista pela União Européia e pelos Estados Unidos, está seriamente enfraquecido por uma série de prisões de integrantes importantes do grupo. Mas isso não impediu o grupo de fazer mais de doze ataques e dois assassinatos neste ano. O ETA declarou um cessar-fogo em março de 2006, alimentando as esperanças de que terminasse a campanha de quarenta anos por um Estado basco independente, que matou mais de 800 pessoas em tiroteios e ataques a bomba. O primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodriguez Zapatero, encerrou as negociações de paz com o grupo depois que este matou duas pessoas em um ataque ao aeroporto de Madri, em dezembro de 2006. O ETA encerrou seu cessar-fogo oficialmente em junho do ano passado. A polícia conseguiu as informações finais necessárias para a operação de terça-feira, depois que quatro pequenas bombas explodiram em hotéis do norte da Espanha no domingo, informou a imprensa local. Os ataques em Laredo e Noja, nos quais ninguém se feriu, marcaram o início da tradicional temporada de ataques de verão do grupo separatista, cujos alvos são os pontos turísticos mais importantes. Matéria atualizada às 10h20.