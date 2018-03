Espanha prende traficantes com vínculos na América Latina A polícia espanhola deteve 19 pessoas após desarticular uma rede internacional acusada de tráfico de cocaína. A droga era trazida ao país a partir da República Dominicana e Argentina, por meio dos chamados "correios humanos", informaram no sábado autoridades. A operação foi realizada em Madri e Granada, resultando na prisão do "cérebro" financeiro da quadrilha. Os detidos têm nacionalidade espanhola, dominicana, argentina e colombiana. A polícia primeiramente identificou a base da quadrilha em Madri e depois descobriu a maneira que a droga era trazida ao país.